ГИБДД попросила отложить введение новых стандартов госномеров

Госавтоинспекция МВД России обратилась к Росстандарту с просьбой перенести введение новых стандартов государственных автомобильных и мотоциклетных номеров в стране.
В ГИБДД считают, что из-за целого ряда бюрократических проволочек ввести в действие нововведение вовремя не получится. Изначально, напомним, планировалось, что законопроект вступит в силу уже с 1 января следующего года. Представители Госавтоинспекции МВД России же просят, чтобы Росстандарт дал им еще семь месяцев на улаживание неурядиц.
Напомним, в чем именно заключаются указанные выше нововведения. Так, номера для мотоциклов, например, уменьшатся в размере. Считается, что они будут иметь более компактный вид. Также законопроект предусматривает получения государственных номером для автомобилей и мотоциклов в автосалоне. Подразумевается, что россиянам не надо будет ездить за ними в местные филиалы ГИБДД.
В этом, кстати, и заключается суть проволочек — в Госавтоинспекции МВД России считают, что частные фирмы, которые отныне будут заниматься изготовлением госномеров, не успеют их выполнить к заранее запланированным срокам.
"Правда.Ру" писала о том, что группа автолюбителей из России решила поставить весьма и весьма необычный эксперимент. Так, находчивые автомобилисты опустили в болото три машины — "Тойоту", "Ауди" и "Ладу". Потом, спустя год, достали их со дна трясины и попытались завести. Результаты эксперимента оказались весьма любопытными и неожиданными.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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