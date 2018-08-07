Названы подержанные автомобили, которые ржавеют быстрее всего

Эксперты назвали 6 автомобилей, которые боятся ржавчины больше других. Информация появилась у Novate.
Издание отмечает, что особо подвержена ржавчине "Волга". Сейчас ее редко встретишь на трассе, но в начале века спрос был большой. Корпус автомобиля выполнен из металла низкого качества, по этой причине хозяин уже через несколько лет начинает сталкиваться с проблемой.
Беспокоит ржавчина и обладателей Ford Mondeo 2007-2014 годов. Эксперты отметили, что проблемы бывают с кузовом, особенно если машина эксплуатируется в регионе, где длинная зима, а трассы обсыпают солью.
Третья строчка рейтинга у Opel Astra 1998-2004 годов. Дело в некачественном заводском кузове. И тут уже все дело в эксплуатации, если хозяин не будет следить за ТС, то ржавчина "съест" ее за несколько лет.
Далее следует УАЗ Патриот, у которого плохое антикоррозийное покрытие. На пятой строчке Nissan Almera 1995-2006 годов. Эта марка отличается надежностью, однако ржавчине удается уничтожить двери, пороги, крышки капота и багажника.
Завершает список Mazda 6 (2002-2012 годы). Первое поколение при выпуске почти не защитили от ржавчины. Если владелец не позаботился самостоятельно о приобретении, то кузов будет погублен за несколько лет.
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