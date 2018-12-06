Плата за парковку в центральных районах Москвы вырастет до 380 рублей за час

Парковка в центре Москвы подорожает на 5%, до 380 рублей за час, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Как сообщает Moneytimes.ru, минимальная стоимость парковки в центральных районах города составит 80 рублей за час.
Наибольшее подорожание будет на улицах вблизи Москва-Сити, на Тверской, Арбате, Патриарших прудах, Петровке, Неглинной и в Романовском переулке. Теперь здесь бесплатной парковки не будет и по воскресным дням. Изменения вступят в силу с 15 декабря текущего года. При этом отмечается, что для местных жителей все условия стоянки машин сохранятся, как и раньше.
По мнению вице-президента Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, места дорогостоящей парковки в центре столицы в будущем, возможно, расширят. Также он напомнил, что власти ранее обещали, что платная парковка ограничиться только бульварным кольцом, после речь шла о Садовом кольце. А сегодня она распространяется и на спальные районы, добавил эксперт.
Еще по теме:
Цены на медикаменты в России могут уменьшиться
Производители коньяка попросили Медведева повысить цены на напиток
В «черную пятницу» посещаемость торговых центров Москвы выросла незначительно
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
Для чего была создана, зачем нужна, как работает, чьим интересам служит и насколько политизирована Организация по запрещению химического оружия? И надо ли России выходить из ОЗХО? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.