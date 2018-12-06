Плата за парковку в центральных районах Москвы вырастет до 380 рублей за час

Парковка в центре Москвы подорожает на 5%, до 380 рублей за час, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как сообщает Moneytimes.ru, минимальная стоимость парковки в центральных районах города составит 80 рублей за час.

Наибольшее подорожание будет на улицах вблизи Москва-Сити, на Тверской, Арбате, Патриарших прудах, Петровке, Неглинной и в Романовском переулке. Теперь здесь бесплатной парковки не будет и по воскресным дням. Изменения вступят в силу с 15 декабря текущего года. При этом отмечается, что для местных жителей все условия стоянки машин сохранятся, как и раньше.

По мнению вице-президента Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, места дорогостоящей парковки в центре столицы в будущем, возможно, расширят. Также он напомнил, что власти ранее обещали, что платная парковка ограничиться только бульварным кольцом, после речь шла о Садовом кольце. А сегодня она распространяется и на спальные районы, добавил эксперт.

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