В рейтинге лучших дорог мира Россия обогнала Казахстан и Украину

Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018 на Всемирном экономическом форуме представил доклад о состоянии дорог по всему миру. Так, Мавритания, государство Западной Африки, может похвастаться самыми плохими дорогами в мире.
Недалеко ушли Демократическая Республика Конго и Гаити. В списке худших дорог они идут сразу после Мавритании. На восьмом месте с конца находится Украина, хотя эксперты отмечают там тенденцию к улучшению ситуации.
Российская федерация же, как обычно, похвастаться прекрасным состоянием своих дорог не может, из года в год оставаясь если не аутсайдером подобных списков, то середняком. Например, Украину Россия обогнала аж на 15 позиций, но уступила таким странам, как Бенин и Бурунди. Стоит отметить, что специалисты заметили тенденцию к улучшению состояния дорог и у нас, что определенно радует — не хотелось бы уступать беднейшим африканским странам и дальше.
Российская федерация занимает в списке 114 место из 137.
Стоит отметить успехи постсоветских стран на данном поприще. Так, лучшие дороги среди стран, входивших в состав СССР, оказались в Азербайджане.
Десятку стран с самыми лучшими дорогами возглавили Объединенные Арабские Эмираты. Затем идут такие страны, как Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия. Десятку замыкают Соединенные штаты Америки.
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