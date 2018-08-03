ФСО раскрыла секреты путинского "Кортежа"

Россияне смогут больше узнать об автомобилях лидеров государства. Соответствующие сведения Федеральная служба охраны собрала в книге "Автомобили первых лиц". Как отмечает ТАСС, в ближайшее время издание выйдет из печати.
По мнению автора предисловия директора ФСО генерал-лейтенанта Дмитрия Кочнева, читатели получат эксклюзивные сведения не просто о машинах, но о самых защищенных представителях этого "рода". Кочнев подчеркнул, что автомобили первых лиц — важная часть безопасности государственного лидера, в эти ТС вложили силы поколения сотрудников охраны.
Издание иллюстрировано снимками, сделанными в Кремле, на Ближней даче Иосифа Сталина и ВДНХ. Авторы хотели каждую машину поместить в тот антураж, для которого она была создана. Однако, убежден директор ФСО, все автомобили объединяет одно: величественность и торжественность внешнего облика.
Кроме того, особое внимание читателям советуют уделить лимузину Aurus. Появление этого "новичка" — историческое событие, убежден Кочнев. Это первая машина представительского класса в новейшей истории РФ. Разрабатывать ее помогала ФСО, в основу легли наработки и опыт эксплуатации подобных ТС.
Стоит отметить, что еще в царское время появились экипажи и лошади, предназначенные для главной семьи страны. Далее появились первые автомобили. Как отметил доктор исторических наук Сергей Девятов, это произошло в 1906 году, тогда в Царском Селе припарковался автомобиль Delaunay-Belleville. Его купили во Франции для императорской семьи. Ленин ездил уже на Turcat-Mery. С 1920-х вожди отдавали предпочтение Rolls-Royce, позже лидеры пересели на Lincoln, Packard, Cadillac и Buick. В середине 1930-х в гараже появился Packard Twelve. Долгое время Сталин ездил только на нем.
Накануне Великой Отечественной войны началась разработка собственной машины представительского класса, в 1942 начали создавать лимузин на базе перспективной модели ЗИС110, его называют бронекапсулой. До 1982 года эти машины были актуальны.
Хрущев после поездки в Женеву в 1955 захотел нечто схожее с открытым Cadillac президента США Дуайта Эйзенхауэра. Так появился ЗИЛ111. При Брежневе выпускали ЗИЛ114. К 1980-м автомобили вновь стали делать бронированными, проект назвали "Тополь".
В середины 1990-х годов Москва покупала машины для руководителей, отдавая предпочтение Mercedes-Benz. Первый "срок" Владимир Путин продолжал традицию Бориса Ельцина, а после пересел на Pullman Guard (VV220). Дмитрий Медведев вернул в гараж Mercedes-Benz, его изготовила компания Carat Duchatelet (Centigon).
В 2012 началось возобновление работы над собственными автомобилями. В результате были разработаны оригинальные лимузины и линейка машин бизнес-класса, среди которых седан и минивэн новой марки Aurus.
Так, 7 мая 2018 года избранный президент России Путин проследовал в Большой Кремлевский дворец на торжественную церемонию вступления в должность на отечественном лимузине.
Представитель ФСО рассказал, что название бренда "Aurus" состоит из двух слов "аurum", что переводится как "золото", и "Russia". Особенно гордятся создатели современным восьмицилиндровым двигателем производства НАМИ объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с. Ожидается флагманский 12-цилиндровый двигатель объемом 6,6 л и мощностью 857 л. с. Планируется, что в дальнейшем можно будет обеспечить возможность движения автомобиля только на электрической тяге, а в перспективе, возможно, и полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания.
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