Названо имя террориста, устроившего резню в Париже

Напавшего на прохожих в центре Парижа мужчину звали Хамзат Азимов. Он гражданин Франции, сообщает портал France Info.

"Азимов родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Он получил французское гражданство в 2010 году", — отмечает портал.

Инцидент произошел в субботу вечером во втором округе недалеко от Парижской оперы, в районе располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вначале полицейские попытались нейтрализовать нападавшего электрошокером, но это не помогло.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

"Как показывает практика последнего года, с большой вероятностью вне зависимости от причин и обстоятельств нападения, ответственность за случившееся на себя возьмёт ИГИЛ. Поддерживают как могут теорию "автономного джихада". Так что ждём", — сообщалось о происшествии в телеграм.

Отметим, что после серии терактов власти Франции заявили, что страна находится в особом чрезвычайном положении по антитеррору. Также мировые СМИ сообщили, что ряд террористов, осуществивших теракты в Европе "ранее были на карандаше и под контролем полиции", однако это не помогло предотвратить трагедии.

* "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.