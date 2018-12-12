Теракт в Страсбурге: преступник в бегах, власти отрицают заговор

В Страсбурге после теракта царит паника, учебные и другие публичные учреждения не работают. Преступник - в бегах, власти отменяют протесты "желтых жилетов".

По меньшей мере три человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга во Франции, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции утром во вторник.

Согласно данным французским СМИ, преступник с открыл стрельбу возле рождественской ярмарки, на площади Клебер - одной из центральных площадей города. Помещения Европейского парламента были закрыты, депутаты блокированы в здании, им было разрешено уйти уже после 2:00 по местному времен. Инциденту присвоена классификация "теракт".

Власти сообщают, что уже опознали преступника, это француз марокканского происхождения Шариф Шекат , 29 лет, который родился 4 февраля в Страсбурге . Согласно данным газеты Le Figaro , мужчина, предположительно, сбежал с места преступления на такси, хотя еще утром должен был быть задержан за мелкие правонарушения. Полиция не застала его дома. По сообщению BFMTV, власти провели обыски в доме подозреваемого и обнаружили гранаты.

Доступ к автомагистрали A35 был перекрыт, проводятся обыски транспортных средств, желающих пересечь границу с Германией. Для поиска подозреваемого задействовано около 350 оперативников спецслужб и два вертолета. Президент Франции Macron выразил сочувствие семьям жертв через публикацию в Twitter: « Выражаю солидарность всей нации по отношению к жертвам и их семьям", - написал Макрон.

Государственный секретарь министра внутренних дел Лоран Нуньес прокомментировал версию о том, что это нападение было организовано, чтобы сорвать планы "желтых жилетов"продолжать забастовки. «Я на самом деле возмущен этим, как можно говорить такие вещи? Это из области теорий заговора", - цитирует чиновника портал lci.fr Тем не менее власти запретили проведение манифестаций " желтых жилетов" в Страсбурге и прилегающих районах.

Нуньес заявил, что «не исключено», что подозреваемый уже находится в соседней Германии. «Мотивация террориста еще не установлена», - заявил он. Общая обстановка Страсбурге тяжелая, присутствует паника, жители заперлись в домах, учебные и другие публичные учреждения не работают.

Как сообщала "Правда.Ру", несмотря на повторяющиеся теракты, которые уже становятся для Европы нормой, европейские государства продолжают вести бездарную политику гостеприимства по отношению к огромному количеству мигрантов. В результате гости становятся хозяевами, убивая и взрывая мирное коренное население европейских стран. При этом спецслужбы яввно не контролируют ситуацию, а полиция ведет себя халтно.

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