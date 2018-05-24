23-летняя студентка уничтожила 100 боевиков ИГИЛ*

Джоанне Палани 24 года. Она всего лишь бывшая студентка, но за ее голову назначена награда в размере 1 миллиона долларов, потому что, Джоанна, как полагают, убила более 100 боевиков ИГИЛ*, сражаясь против них вместе с курдскими пешмерга в Ираке и Сирии.

Источник: Facebook/Joanna Palani

Джоанна, которая имеет иранско-курдское происхождение, родилась в лагере беженцев в Ираке после первой войны в Персидском заливе. Она взяла в руки оружие первый раз в жизни, когда ей было девять лет. В 2014 году она бросила школу и уехала из Копенгагена в Сирию.

Источник: Facebook/Joanna Palani

Она написала на Facebook, что хочет ​​"бороться за права женщин, за демократию - за европейские ценности, которые я познала, будучи гражданкой Дании."

Источник: Facebook/Joanna Palani

Джоанна присоединилась к восстанию против сирийского правительства после арабской весны, сначала борясь против режима Асада, а затем против ИГИЛ*. Она сражалась против террористов в Кобейне, сирийском городе на границе с Турцией, а также помогала освобождать девушек, которых использовали как секс-рабынь.

Источник: Facebook/Joanna Palani

Ее действия привлекли внимание датских властей в 2015 году, которые запретили ей возвращаться в горячие точки на Ближнем Востоке. Девушка нарушила запрет, поскольку не могла оставить своих боевых друзей. Когда она вернулась в Данию, Джоанну посадили в самую большую тюрьму в стране в Вестре (Vestre Fængsel ), где она отсидела 3 недели. После освобождения у девушки конфисковали паспорт.

Источник: Facebook/Joanna Palani

Она думает, что ее считают террористкой в ее собственной стране, поэтому она живет, постоянно скрываясь от властей и меняя свое место проживания. Джоанна находится в Дании, потому что террористы ИГИЛ* назначили награду в 1 миллион долларов за ее голову.

Источник: Facebook/Joanna Palani

"Я сожалею о том, что я нарушила закон, но в то время у меня не было выбора, - сказала она. Те, ради кого я рисковала своей жизнью, теперь отнимают у меня мою свободу. Я не ожидала, что я потеряю почти все ради борьбы за нашу свободу и нашу безопасность."

"Как снайпер, я могла находиться на линии фронта девять дней подряд. Для этого нужно обладать огромным терпением, поскольку расслабляться нельзя ни на секунду," - писала Джоанна о своих боевых качествах.

*террористическая организация, запрещена в России