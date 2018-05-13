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Источник Правда.Ру

Резня в Париже. Подробности

Происшествия » Глобальные » Терроризм

Полицейские установили имя нападавшего во втором округе Парижа. По информации Europe 1, это 20-летний выходец из Чечни. У молодого человека при себе не было документов, однако следователи установили его личность по отпечаткам.


Французский политолог: Париж присягнул ИГИЛ

Отметим, что ранее "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за атаку в Париже. Вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих. Один погиб, четверо ранены, полиция застрелила преступника. Прокурор города Франсуа Моленс сообщил, что нападавший восхвалял Аллаха, инцидент рассматривается как теракт.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что вначале полицейские попытались нейтрализовать нападавшего электрошокером, но это не помогло.

"Как показывает практика последнего года, с большой вероятностью вне зависимости от причин и обстоятельств нападения, ответственность за случившееся на себя возьмёт ИГИЛ. Поддерживают как могут теорию "автономного джихада". Так что ждём", - сообщают о происшествии в телеграм.

Отметим, что после серии терактов власти Франции заявили, что страна находится в особом чрезвычайном положении по антитеррору. Также мировые СМИ сообщили, что ряд террористов, осуществивших теракты в Европе "ранее были на карандаше и под контролем полиции", однако это не помогло предотвратить трагедии.

* "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.

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Темы резня террор франция
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