Третья мировая развяжется из-за иранской "ядерной сделки"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем недавнем интервью радио «Би-би-си» сделал холодное послание миру: риск возникновения «третьей мировой войны» на Ближнем Востоке усиливается с угрожающей скоростью.



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Противоборствующими сторонами в конфликте, которые обозначает Гутерриш, с одной стороны, - США, Израиль и Саудовскую Аравию, которым помогают некоторые из их союзников в Западной Европе, а также Китай, Россия и Иран - с другой. Что еще хуже, Гутерриш предупредил, что крах иранской сделки может стать катализатором военного конфликта, который превратится в очередную глобальную конфронтацию.

Он сказал, что если соглашение не будет сохранено, мир, скорее всего, спустится в хаос.

«Риски есть. Думаю, нам нужно сделать все, чтобы избежать этих рисков». «Я считаю, что JCPOA (иранская сделка - Ред.) была важной дипломатической победой, и важно сохранить ее. Я также считаю, что есть области, в которых было бы важно иметь полноценный диалог, потому что я вижу регион в очень опасном положении».

Президент Трамп имеет возможность предотвратить это ужасающее будущее, сказал Гуттериш, - все, что ему нужно сделать, это сохранить JCPOA, пока не будет разработана более выгодная сделка. Возможно, стороны, подписавшие соглашение, могли бы выработать нечто похожее на «четырехчастное» дополнительное соглашение, изложенное Эммануэлем Макроном во время пресс-конференции с президентом Трампом.

Гутерриш добавил, что, хотя он понимает опасения по поводу влияния Ирана и ядерной программы страны (ссылка на недавнюю презентацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о предполагаемых попытках Ирана скрыть программу ядерного оружия), сделка Ирана является «важным достижением», которое должно быть сохранено.

«Я понимаю озабоченность некоторых стран в отношении влияния Ирана в других странах региона. Я думаю, что мы должны отделять мух от котлет. Я считаю, что это соглашение является важным достижением. Если в один прекрасный день будет достигнуто лучшее соглашение с его заменой, это прекрасно, но мы не должны отказываться от него, если у нас нет хорошей альтернативы».

Во время своей поездки на Запад в прошлом месяце наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман разъяснил опасности, создаваемые Ираном, и даже дошел до того, что сравнивал аятолла Али Хаменеи с Адольфом Гитлером.

«Гитлер не делал то, что пытается сделать верховный лидер. Гитлер пытался завоевать Европу, но верховный лидер пытается покорить мир», - сказал он.

Конечно, эта жесткая позиция вряд ли служит хорошим предзнаменованием для мира во всем мире. В то время как переговоры продолжаются, широко распространено мнение, что президент Трамп 12 мая отменит сделку с Ираном, отказавшись возобновить отказ от санкций - хотя у него будет несколько вариантов продолжения переговоров до того, как начнутся самые драконовские санкции.

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