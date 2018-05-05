Сирия: Обращение кандидата в конгресс к американским избирателям

В США проходят выборы в местные органы власти. Для того, чтобы понять, какая политическая дискуссия сегодня там проходит по международной проблематике, «Правда.Ру» републикует сегодня обращение Майкла Снайдера к избирателям. Любопытно будет узнать через десять дней, сможет ли Снайдер с такой своей позицией попасть в состав конгресса. Ну а пока - собственно обращение...



Сирия: революция уголовников и воров

«Соединенные Штаты находятся на грани войны, и нам нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Баллотируясь в конгресс штата Айдахо, я много встречаюсь с избирателями, и они говорят мне, что не хотят видеть военных действий против Сирии.

Русские уже заявили, что планируют нанести ответный удар, их войска будут угрожать нам, и многие из избирателей крайне обеспокоены тем, что может произойти, как только США и Россия начнут обмениваться ударами.

Тем более тревожно, что у нас даже нет всех фактов о причинах начала такой войны. Нет абсолютно никаких оснований стремиться к ней, и именно поэтому основатели Америки допустили возможность для американцев объявить войну Конгрессу. Основатели США хотели бы дебатировать и обсуждать, прежде чем принять решение о начале войны, а, без сомнения, запуск ракет в Сирии был актом войны.

Будучи кандидатом в конгрессмены в первом избирательном округе штата Айдахо, я выступаю против начала войны, и считаю, что избиратели в этом районе полностью поддерживают меня в этом отношении. Америка не может быть полицией мира, и когда я поеду в Вашингтон, я сделаю все, что смогу, чтобы удержать нас от ненужных войн.

К сожалению, два других ведущих моих соперника на выборах, скорее всего, будут голосовать за военный конфликт. Выборы действительно имеют значение, и тот, кто выиграет это открытое место в конгрессе, будет принимать решения, которые затронут каждого мужчину, женщину и ребенка по всей стране.

Если вы устали от того, что Соединенные Штаты участвуют практически в каждом военном конфликте планеты, вы можете сделать что-то с этим. Вы можете поддержать кандидатов, поддерживающих мирное сосуществование, таких как я, и нам действительно нужна ваша помощь в этот момент.

Пожалуйста, помогите нам вернуть наше правительство. Американский народ устал от внешней политики, которая привела к бесконечной серии военных конфликтов и государственного долга, который составляет теперь более 21 триллиона долларов. Пришло время внести изменения в Вашингтон, и, пожалуйста, поощряйте всех, кого вы знаете в Айдахо, прийти и проголосовать 15 мая.

Майкл Снайдер»

Обсудить обращение Майкла Снайдера к жителям Айдахо вы можете ниже. Поддержат ли эту позицию американцы или пропаганда СМИ разъела мозг гражданам США? Если поддержат, то что больше их волнует: триллионы долларов, которые тратятся на ВПК или мир? Страх, что ракеты могут долететь и до них или жизни сирийцев?