По Дальнему Востоку ударил "громадный" метеорит

Глава администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов 24 декабря сообщил об упавшем метеорите, который разрушил вершину одной из сопок, а также заблокировал течение реки Бурея. По словам Маслова, инцидент произошел в незаселенном районе, поэтому о происшествии узнали только через время.

"Похоже, что размеры метеориты были внушительные. В результате его столкновения с земной поверхностью, русло реки Буреи оказалось засыпано землей на сорок метров. Сейчас к месту падения метеорита направляются специалисты с соответствующим оборудованием", - заявил Алексей Маслов.

Также глава района подчеркнул, что о проблемах с течением реки Бурея стало известно от руководства Бурейской ГЭС. На электростанции отметили низкий уровень воды в водохранилище, однако не смогли выяснить причины слабого притока.

Читайте также:

Главные ответы Путина: от Крыма и жены до ядерной войны