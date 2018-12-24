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По Дальнему Востоку ударил "громадный" метеорит

Происшествия » Глобальные » Стихии

Глава администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов 24 декабря сообщил об упавшем метеорите, который разрушил вершину одной из сопок, а также заблокировал течение реки Бурея. По словам Маслова, инцидент произошел в незаселенном районе, поэтому о происшествии узнали только через время.

По Дальнему Востоку ударил "громадный" метеорит. 396348.jpeg

"Похоже, что размеры метеориты были внушительные. В результате его столкновения с земной поверхностью, русло реки Буреи оказалось засыпано землей на сорок метров. Сейчас к месту падения метеорита направляются специалисты с соответствующим оборудованием", - заявил Алексей Маслов.

Также глава района подчеркнул, что о проблемах с течением реки Бурея стало известно от руководства Бурейской ГЭС. На электростанции отметили низкий уровень воды в водохранилище, однако не смогли выяснить причины слабого притока.

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Темы Россия метеорит Дальний Восток
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