Семнадцать человек пострадали в результате урагана в Москве, погиб ребенок

В Москве в результате урагана, обрушившегося на столицу 21 и в ночь на 22 апреля, пострадали 17 человек. 14 человек госпитализированы, погибла девочка, которую не смогли спасти врачи, сообщает РИА Новости.

Фото: пресс-служба Минтранса Московской области

Сергей Собянин выразил глубокое соболезнование родителям ребенка. Всего же среди пострадавших — трое детей. Сосотояние госпитализированных будет оценено только после полного обследования.

Пострадавшие и погибшие есть в Подмосковье. В Мытищинском районе насмерть придавило рабочего вагончиком, два человека пострадали в Люберцах, один — в Лыткарино. Все они госпитализированы.

В столице повалены несколько сотен деревьев, упала рекламная тумба в районе Садового кольца, городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья. В аэропортах Москвы задержаны или отменены 25 рейсов.

В Подмосковье ураган повалил порядка 60 деревьев, были обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных районах — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. Там проживает порядка 13 тысяч человек.

Стихия разгулялась по всему ЦФО: без света остались населенные пункты в Тульской, Владимирской, Рязанской, Тверской областях.

В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по состоянию на вечер 21 апреля было известно о семи пострадавших от урагана в столице.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин в Twitter.

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