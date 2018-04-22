Семнадцать человек пострадали в результате урагана в Москве, погиб ребенок

В Москве в результате урагана, обрушившегося на столицу 21 и в ночь на 22 апреля, пострадали 17 человек. 14 человек госпитализированы, погибла девочка, которую не смогли спасти врачи, сообщает РИА Новости.
Сергей Собянин выразил глубокое соболезнование родителям ребенка. Всего же среди пострадавших — трое детей. Сосотояние госпитализированных будет оценено только после полного обследования.
Пострадавшие и погибшие есть в Подмосковье. В Мытищинском районе насмерть придавило рабочего вагончиком, два человека пострадали в Люберцах, один — в Лыткарино. Все они госпитализированы.
В столице повалены несколько сотен деревьев, упала рекламная тумба в районе Садового кольца, городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья. В аэропортах Москвы задержаны или отменены 25 рейсов.
В Подмосковье ураган повалил порядка 60 деревьев, были обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных районах — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. Там проживает порядка 13 тысяч человек.
Стихия разгулялась по всему ЦФО: без света остались населенные пункты в Тульской, Владимирской, Рязанской, Тверской областях.
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по состоянию на вечер 21 апреля было известно о семи пострадавших от урагана в столице.
"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин в Twitter.
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