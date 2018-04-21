В Москве упавшее от порыва ветра дерево покалечило трех прохожих

В Москве на улице Сумской три человека пострадали от упавшего от порыва ветра дерева. Среди пострадавших одна женщина находится в бессознательном состоянии, сообщает РЕН ТВ.

Во второй половине дня в столице ожидаются похолодание и интенсивные ливни, возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. Штормовое предупреждение продлено до 22 апреля. Службы спасения приведены в полную готовность.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года мощнейший ливень с грозой обрушился на столицу - Москва практически скрылась в дожде, кое-где прошел град, а множество москвичей публикуют в соцсетях фотографии и видео "адского урагана".

"По силе грозового фронта, в Москве — мощнейшая гроза, зарегистрированная за десятилетие. Чуть более мощная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, происходила в 1998 году и стала причиной масштабных разрушений линий электропередач, конструкций остановок, сносило деревья и рекламные щиты, срывало части балконов и даже переворачивало легкие автомобили",- заявил Politonline. ru представитель метеорологов.

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