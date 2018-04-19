В США обнаружили "тектоническую бомбу" с угрозой масштабной катастрофы

В США геологическая служба сообщила, что тектонический разлом Хэйуорд у залива Сан-Франциско может стать причиной мощного землетрясения. В этом случае жертв может быть несколько тысяч человек, сообщает Los Angeles Times.

Фото: Los Angeles Times

Разлом Хэйуорд протягивается от южной части залива Сан-Пабло до города Фримонт, затрагивая Беркли, Окленд, Хейвард и Милпитас. В этой области высок риск землетрясения магнитудой 7,0. И в результате стихийного бедствия, вызванного "тектонической бомбой замедленного действия", как называют разлом геологи, могут погибнуть около тысячи человек, а ранеными окажутся 18 тысяч человек.

Но это еще не все: из-за разрушения электросетей и других коммуникаций начнутся массовые пожары, они уничтожат около 52 тысяч частных домов. Отсутствие воды из-за прорванных трубопроводов осложнит работу пожарных.

Это будет самое разрушительное землетрясение в истории Калифорнии, от рушащихся зданий могут пострадать до 2,5 тысячи человек, лифты окажутся ловушкой для 22 тысяч человек. 400 тысяч жителей вынуждены будут покинуть свои дома, доступ к чистой питьевой воде будет затруднен в течение шести месяцев. Разрушатся как минимум восьми тысяч зданий. Еще 100 тысяч строений окажутся непригодными для эксплуатации, а 390 тысяч получат серьезные повреждения.

Так что разлом Хэйуорд гораздо опаснее Сан-Андреаса — разлома между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной 1,3 тысячи километров, который проходит по штату Калифорния.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские ученые пришли к выводу, что в 2018 году может вырасти количество разрушительных землетрясений. Ученые из США, выступая на ежегодной встрече Американского геологического общества, пояснили, что существует реальная угроза роста числа мощных землетрясений в 2018 году.

Усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли. Но окончательного доказательства этой гипотезы у ученых нет.

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