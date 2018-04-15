На Чукотке в снегу застряли 40 авто

На Чукотке спасатели освободили из снежного плена свыше 20 машин. Они застряли в районе косы Песчаная и мыса Толстый в акватории Анадырского лимана, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

В снежном плену оказались 24 автомобиля, в которых находились около 80 человек, включая пятеро детей.

Спасателям удалось на снегоходах вывезти на берег 18 человек, включая четырех детей, часть попавших в ЧП от помощи отказались.

Для того чтобы вытащить все автомобили, специалистам МЧС пришлось использовать высокопроходимую технику.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ставропольском крае на трассе Каменная балка — Элиста образовался затор из-за автомобилей, застрявших на дороге в условиях сильного снегопада.

В снежный плен на восьмом километре автодороги попали около 30 автомобилей. Автоинспекторы перекрыли движение на этом участке, чтобы расчистить дорогу и освободить машины из снежных заносов.

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