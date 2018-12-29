Пранкера убили во время пранка из-за испуга

Пакистанская газета Pakistan Today сообщила об убийстве пранкера во время розыгрыша. Владелец Youtube-канала с пранками Рана Зухайр решил напугать прохожих в местном парке. Для этого он надел белую простыню и выпрыгнул на одну из семей во время прогулки. Однако мужчине не понравилась шутка пранкера, он достал пистолет и выстрелил в блогера. Позже медики сообщили, что Зухайр мгновенно скончался от огнестрельного ранения.
Вместе с Рана Зухайром в пранке участвовали два его друга. После инцидента их задержала полиция. За время ведения своего развлекательного канала в интернете их видео суммарно набрали около 118 тыс. просмотров.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об американце, который сдался полицейским после того, как они исполнили ему рождественскую песню.
Читайте также:
Американец сдался полиции после исполнения спецназовцем рождественской песни
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?
Если вам не хватает денег на пропитание ребенка - идите работать в огород. Такого мнения придерживается самарская чиновница Марина Антимонова.
Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?