Пранкера убили во время пранка из-за испуга

Пакистанская газета Pakistan Today сообщила об убийстве пранкера во время розыгрыша. Владелец Youtube-канала с пранками Рана Зухайр решил напугать прохожих в местном парке. Для этого он надел белую простыню и выпрыгнул на одну из семей во время прогулки. Однако мужчине не понравилась шутка пранкера, он достал пистолет и выстрелил в блогера. Позже медики сообщили, что Зухайр мгновенно скончался от огнестрельного ранения.

Вместе с Рана Зухайром в пранке участвовали два его друга. После инцидента их задержала полиция. За время ведения своего развлекательного канала в интернете их видео суммарно набрали около 118 тыс. просмотров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об американце, который сдался полицейским после того, как они исполнили ему рождественскую песню.

Читайте также:

Американец сдался полиции после исполнения спецназовцем рождественской песни