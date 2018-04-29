В Москве задержан очередной "стреляющий" свадебный кортеж

В Москве задержаны участники свадебного кортежа, устроившие стрельбу на улице из авто. Происшествие случилось на Нововатутинском шоссе, гости стали палить из окна машины, сообщает РЕН ТВ.
Полиция задержала двоих гостей со свадьбы. Но остановить кортеж полицейским удалось только на 38-м километре Калужского шоссе. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что полиция ищет неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы в январе прошлого года.
Ранее в социальных сетях появились видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.
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