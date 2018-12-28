Американец сдался полиции после исполнения спецназовцем рождественской песни

25 декабря в штате Пенсильвания произошел интересный инцидент. В местный полицейский участок позвонил мужчина и сообщил, что его сосед очень «тяжело» переживает развод. В полиции приняли решение послать группу спецназа, после того как узнали, что у подозреваемого имеется огнестрельного оружие.

По приезду группы быстрого реагирования, мужчина отказался открывать дверь и открыл по полицейским огонь из винтовки. Спустя 10 часов ожесточенного противостояния, сотрудник полиции зашел в дом для переговоров с дебоширом и спел по его требованию рождественскую песню. После этого стрелок сдался.

Напомним, «Правда.Ру» ранее писала о мичиганском стрелке, который открыл стрельбу в университете и убил своих родителей.

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