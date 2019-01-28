В Москве задержали подростка, который пять раз "минировал" собственную школу

28 января начальник пресс-службы управления полиции города Москвы Юрий Титов сообщил журналистам о задержании школьника, который заявлял о лжеминировании собственной школы. 15-летний подросток пять раз сообщал правоохранителям об опасности взрыва в течение последнего месяца.

Школа, в которой учиться подросток находится в поселке Кленовое в Подмосковье. В столичном управлении полиции рассказали, что после каждого звонка от задержанного привлекались значительные силы экстренных служб города для проверки учебного заведения на факт минирования. Ни в одном из пяти раз информация не подтверждалась.

По факту передачи ложных сообщений в органы внутренних дел было возбуждено уголовное дело.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о красноярском подростке, который устроил стрельбу возле входа в школу. По информации одноклассников подростка, он хотел отомстить своему обидчику, однако его не пустили в школу с ружьем. Тогда он решил расстрелять школьные окна и рядом стоящие машины. Стрелка задержали сотрудники полиции.

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