Безработная с Рублевки прогнала воров истошным криком

В Москве на Рублевском шоссе грабители забрались в квартиру и сбежали с пустыми руками. В доме в этот момент были две девушки, обе числятся безработными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.



Самое глупое ограбление Москвы

Грабители пригрозили девушкам пистолетом, потребовали золото. Но одна из девушек начала так орать, что грабители были вынуждены бежать, так ничего и не взяв.

Дамы вызвали полицию, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что грабитель-верхолаз вынес из квартиры в центре столицы ценности и деньги на общую сумму 300 тысяч рублей. Злоумышленник забрался на крышу пятиэтажки, а затем по веревке залез в квартиру, которая находится на четвертом этаже.

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