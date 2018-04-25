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Источник Правда.Ру

Безработная с Рублевки прогнала воров истошным криком

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве на Рублевском шоссе грабители забрались в квартиру и сбежали с пустыми руками. В доме в этот момент были две девушки, обе числятся безработными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.


Самое глупое ограбление Москвы

Грабители пригрозили девушкам пистолетом, потребовали золото. Но одна из девушек начала так орать, что грабители были вынуждены бежать, так ничего и не взяв.

Дамы вызвали полицию, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что грабитель-верхолаз вынес из квартиры в центре столицы ценности и деньги на общую сумму 300 тысяч рублей. Злоумышленник забрался на крышу пятиэтажки, а затем по веревке залез в квартиру, которая находится на четвертом этаже.

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Темы квартира ограбление Рублевское шоссе
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