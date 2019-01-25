Автора сообщества "Типичный миллионер" обвиняют в отмывании денег

25 января Следственный комитет России в Башкирии сообщил о начатом расследовании в отношении 27-летнего жителя Белорецка. Известного блогера и автора сообщества "Типичный миллионер" Дмитрия Ледесова обвиняют в отмывании 6 миллионов рублей полученных незаконным образом.

Обвинение утверждает, что Ладесов проводил образовательную деятельность в сфере бизнеса, а также оказывал вспомогательные услуги для организации бизнеса. Вся деятельность блогера не была узаконена. С 2015 по 2017 год Ладесов получил около 6 миллионов рублей. При этом, у блогера не было статуса юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Следствие также обвиняет блогера в создании преступного сообщества. Для продвижения своего сообщества "Типичный миллионер" Ладесов привлек несколько помощников, которые выполняли его поручения.

Дмитрий Ладесов прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, он зарабатывает честно и имеет статус предпринимателя с 2017 года.

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