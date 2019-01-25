В Красноярске школьник устроил стрельбу возле входа в школу

25 января ученик девятого класса школы поселка Абалково Красноярского края попытался войти в здание школы с ружьем. После того, как дежурный не позволил ученику пронести оружие в школу, подросток вышел и открыл стрельбу по школьным окнам, а также по машинам, которые были припаркованы возле учебного заведения.
Администрация школы приняла решение закрыть всех входы и выходы для безопасности детей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелка. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщил одноклассник стрелка, задержанный хотел отомстить своему обидчику за нанесенные ранее побои. Более того, по словам очевидцев, ему удалось выстрелить в сторону своего обидчика, однако последнему повезло и он не получил никаких повреждений.
Телеканалу "360" удалось выяснить, что мальчик учится в коррекционном классе, так как обладает легкой умственной отсталостью. Родители мальчика были лишены родительских прав, поэтому его воспитанием занимаются бабушка и дедушка.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала хронику трагических событий в Керчи, в результате которых был взорван и расстрелян колледж в Керчи. Один из учеников колледжа убил 10 человек, а затем покончил жизнь самоубийством.
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