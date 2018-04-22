В США голый стрелок расстрелял семь человек

В Теннесси недалеко от Нэшвилла голый мужчина устроил стрельбу в кафе. В результате три человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщается в "твиттере" местной полиции.

Фото: Metro Nashville PD

Происшествие случилось в 3.25 по местному времени, мужчина скрылся. Однако, личность стрелка установлена. Им оказался 29-летний Тревис Рейнкинг из города Мортон, штат Иллинойс. Он объявлен в розыск.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США полиция расследовала стрельбу в Мичиганском университете. Происшествие случилось в пятницу, 2 марта, неизвестный ворвался в университетский городок в Маунт-Плезанте.

Стрелок убил двух человек и скрылся. Позже выяснилось, что это 19-летний афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший. А убитые — его родители. Стрелял юноша из оружия своего отца, который служил в полиции.

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