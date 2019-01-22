Пассажира, требовавшего развернуть самолет в Афганистан, задержали после посадки в Ханты-Мансийске

22 января Следственный комитет РФ подтвердил информацию о задержании пассажира, требовавшего изменить курс самолета Сургут-Москва, и лететь в Афганистан.
По предварительным данным, пассажир находился в нетрезвом состоянии. После взлета он потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. Нарушитель порядка угрожал бортпроводницам и другим пассажирам, что применит огнестрельное оружие. Также нарушитель предпринимал попытки прорваться в кабину пилотов.
Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске в связи с экстренной ситуацией. После двухчасового ожидания, провоохранители произвели арест дебошира. Им оказался житель Сургута, который уже имеет судимость. СКР уже возбудил уголовное дело по факту попытки угона воздушного судна.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о крушении Boeing-707 в пригороде Тегерана. Пилот самолета перепутал аэропорты и ему не хватило посадочной полосы для остановки самолета. В результате посадки, лайнер выкатился за пределы аэропорта и протаранил жилые дома. На борту находились 10 человек, все они погибли.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о столкновении двух самолетов Су-34 в небе над Дальним Востоком.
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