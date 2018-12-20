Потерпевшим от банды Цапков-Цеповяза отказано в компенсациях

20 декабря Краснодарский краевой суд постановил оставить в силе ранее вынесенное решение об отказе выплатить денежную компенсацию пострадавшим от действий банды Сергея Цапка.

В уголовном деле значится, что преступный "бюджет" банды составляет порядка $6 млн. Однако суд считает, что эти деньги не могут быть выплачены в качестве компенсации, так как принадлежит сыну и жене обвиняемого. Адвокат пострадавшей стороны Максим Кошелев уже заявил, что будет подавать апелляцию с целью восстановить справедливость.

Напомним, ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор по делу Светланы Мартыновой - судьи, которая помогала преступной банде в незаконном присвоении земельных участков. Мартынова получила 7 лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Банда Цапка приобрела известность в 2010 году, когда совершила убийство двенадцати человек, в числе которых было четыре ребенка. Все члены банды были задержаны и осуждены. Сам главарь банды скончался в 2014 году, находясь в местах лишения свободы. В 2017 году судебные приставы списали со счетов его матери почти $120 млн для возмещения ущерба пострадавшим.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о смерти Сергея Цапка.

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