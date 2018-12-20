Потерпевшим от банды Цапков-Цеповяза отказано в компенсациях

20 декабря Краснодарский краевой суд постановил оставить в силе ранее вынесенное решение об отказе выплатить денежную компенсацию пострадавшим от действий банды Сергея Цапка.
В уголовном деле значится, что преступный "бюджет" банды составляет порядка $6 млн. Однако суд считает, что эти деньги не могут быть выплачены в качестве компенсации, так как принадлежит сыну и жене обвиняемого. Адвокат пострадавшей стороны Максим Кошелев уже заявил, что будет подавать апелляцию с целью восстановить справедливость.
Напомним, ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор по делу Светланы Мартыновой - судьи, которая помогала преступной банде в незаконном присвоении земельных участков. Мартынова получила 7 лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей.
Банда Цапка приобрела известность в 2010 году, когда совершила убийство двенадцати человек, в числе которых было четыре ребенка. Все члены банды были задержаны и осуждены. Сам главарь банды скончался в 2014 году, находясь в местах лишения свободы. В 2017 году судебные приставы списали со счетов его матери почти $120 млн для возмещения ущерба пострадавшим.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о смерти Сергея Цапка.
Читайте также:
Кущевский отморозок Цапок найден мертвым в СИЗО
Цапок пытался покончить с собой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.