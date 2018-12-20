Учителя призвали избитого школьника учиться дома

Следователи приступили к проверке Барнаульского лицея No101, где весной 2015 года школьник сломал однокласснику ногу. Родители потерпевшего подчеркивают, что их ребенок подвергался систематической травле со стороны одноклассников. Проверка руководительского и преподавательского состава была начата в связи с тем, что сотрудники школы были хорошо осведомлены о ситуации с травлей школьника, однако не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить плачевные последствия.

На данный момент следователи изучают записи разговоров родителей и руководства школы, которые были записаны сразу после инцидента. Одна из аудиозаписей попала в Интернет, и на ней отчетливо слышно, как заместитель директора по воспитательной работе Елена Кухленко запрещает посещать мальчику школу на костылях и рекомендует ему учиться дома, несмотря на то, что врачи разрешили мальчику посещать школу. Елена Кухленко посчитала, что мальчику небезопасно находится в школе, тем более в таком состоянии.

Вскоре Кухленко объяснила, что не считает преподавателей виновными в случившемся, поскольку кроме потерпевшего мальчика в школе проходят обучение еще полторы тысячи детей, которые нормально социализировались. Когда родители поинтересовались у замдиректора, что необходимо сделать чтобы их сына перестали обижать, она сказала о необходимости перевода мальчика в другой класс. Родители не согласны с таким решением, так как у их сына в классе есть друзья. Они считают, что более эффективным решением был бы перевод агрессора в другой класс. Руководство школы пояснило, что само знает, кого и куда нужно переводить. Вскоре семья перевела ребенка в другую школу.

Напомним, что дело об избиении школьника в 2015 году всплыло недавно, когда одного из учеников этого же лицея закидали льдом одноклассники, чем нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Ранее, "Правда.Ру" уже публиковала аналитический материал о травле в школах. Одна из последних тенденций школьников - притеснения на почве "неправильной" одежды.

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