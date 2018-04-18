Стали известны подробности о нападении в школе в Стерлитамаке

В Башкирии в Стерлитамаке стали известны подробности нападения девятиклассника на школу. 18 апреля школьник пришел на урок с опозданием, пишут "Известия".



В Башкирии ученик устроил резню и пытался поджечь школу

Ученик сразу накинулся с ножом на одну из девочек. Учительница пыталась ее защитить, но тоже была ранена. Дети кинулись в препараторскую, закрылись там от нападавшего. Школьник облил кабинет бензином, поджег его, одна из девочек, испугавшись дыма, прыгнула вниз.

Школьники были эвакуированы, тушение пожара заняло несколько минут. В результате пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший. Все они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Позже выяснилось, что школьник месяц размещал в соцсетях угрозы и видео нападения на школы, в частности американскую школу "Колумбайн". А перед нападением он прислал в соцсетях одноклассникам угрозу, что готовит террор. Он специально ждал, когда ему исполнится 17 лет, день рождения подросток отметил 15 апреля.

Школьник учился в классе ЗПР, по словам одноклассников, его унижали. И он пообещал отомстить всем своим обидчикам. Однако, его угрозу никто не воспринял всерьез.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Башкирии в Стерлитамаке ученик напал на школу №1. Он ранил ножом учителя и школьницу.

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