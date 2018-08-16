Генерал СКР сядет на 5,5 лет за взятку от "смотрящего по России"

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров приговорен к 5,5 года колонии строго режима по обвинении в посредничестве между дачей взятки высокопоставленным офицерам ведомства от вора в законе Шакро Молодого, передает РБК.

По версии обвинения, Никандров разделил взятку в 1 млн долларов с другими высокопоставленными сотрудниками СКР. Деньги были получены от бизнесмена Дмитрия Смычковского, который находился в тесных отношениях с офицерами СКР.

Смычковский хотел смягчить приговор Андрею Кочуйкову (Итальянцу) - правой руке Захария Калашова (Шакро Молодого). Кочуйков оказался в СИЗО после перестрелки в центре Москвы.

Судебное дело проходило в закрытом режиме и в особом порядке, так как Никандров полностью признал свою вину. Процесс длился один день, так как суду не нужно было исследовать доказательства.

Никандров получили только пятую часть от взятки (200 тыс долларов). Оставшуюся сумму разделили начальник генерала - глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, а также экс-глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко и начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. Все фигуранты дела арестованы.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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