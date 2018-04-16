В Приморье китаец задушил четырехлетку за отказ выпить спиртное

Китайские гражданин получил в Приморье 22 года тюрьмы за убийство четырехлетнего ребенка.

Как пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, 14 августа 2017 года подсудимый привел к себе домой четырехлетнего ребенка, где предложил ему выпить спиртное.

Сообщается, что мальчик отказался пить, начал кричать и подсудимый задушил его одеялом.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подытожила Римская.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что 24-летняя сельская жительница из Алтайскогорайона, совместно с девятью односельчанами распивала в своем доме алкогольные напитки.

При этом, трое ее детей - трех и четырех лет, а также трехмесячный малыш находились в этом же доме. Когда младенец заплакал, мать взяла его на руки, однако не смогла удержать и уронила на пол. После этого, она не придумала ничего лучше, как засунуть покалеченного сына в горящую печь, где он заживо сгорел.

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