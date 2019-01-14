Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада

Гражданин Канады Роберт Ллойд Шелленберг был осужден китайским судом за контрабанду наркотиков на 15 лет лишения свободны, конфискацию имущества на сумму почти 22 тысячи долларов, а также депортацию после отбывания наказания.
После вынесения вердикта, Шелленберг направил апелляцию в суд, чтобы оспорить приговор. Однако прокуроры решили, что приговор был слишком снисходительным. Позднее они предоставили, доказательства и убедили суд в том, что Шелленберг был не сообщником, а одним из инициаторов преступления.
Эксперты считают, что это событие станет проверкой для Канады и Китая. Ранее, канадские правоохранители арестовали дочь главы Huawei по запросу Вашингтона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудников компании Huawei наказали на публикацию записи с iPhone в корпоративный Twitter-аккаунт.
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