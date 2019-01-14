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Источник Правда.Ру

Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Гражданин Канады Роберт Ллойд Шелленберг был осужден китайским судом за контрабанду наркотиков на 15 лет лишения свободны, конфискацию имущества на сумму почти 22 тысячи долларов, а также депортацию после отбывания наказания.

Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада. 397114.jpeg

После вынесения вердикта, Шелленберг направил апелляцию в суд, чтобы оспорить приговор. Однако прокуроры решили, что приговор был слишком снисходительным. Позднее они предоставили, доказательства и убедили суд в том, что Шелленберг был не сообщником, а одним из инициаторов преступления.

Эксперты считают, что это событие станет проверкой для Канады и Китая. Ранее, канадские правоохранители арестовали дочь главы Huawei по запросу Вашингтона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудников компании Huawei наказали на публикацию записи с iPhone в корпоративный Twitter-аккаунт.

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Темы Китай закон наркотики преступление смертная казнь
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