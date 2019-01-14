Мэр Гданьска умер после удара ножом в сердце

14 января скончался мэр Гданьская Павел Адамович. Об этом сообщил представитель университетского клинического центра Томаш Стефняк. В этом учреждении на протяжении суток врачи боролись за жизнь главы города.

Напомним, днем ранее, глава города принял участие в благотворительном концерте. Во время мероприятия неизвестный мужчина нанес несколько ножевых ранений Павлу Адамовичу. Одна из ран оказалась слишком близко к сердцу. Медики предпринимали попытки реанимировать мэра на месте, однако это не дало результатов. Тогда главу города перевезли в больницу.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, но не раскрывают его личность и мотивы преступления. Очевидцы преступления сообщают, что нападавший, во время нанесения ударов ножом, кричал о несправедливом обвинении суда. По информации правоохранительных органов, преступник действительно ранее судим. Он покинул места лишения свободы несколько недель назад.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о трагедии в Польше. Во время прохождения квеста заживо сгорели пять девушек.

Фото: flickr.com

Читайте также:

Польша напугана: при прохождении квеста заживо сгорели подростки

Старый математик и "принц шахмат" насмерть замерз в Москве

Российская поисковая система "похоронила" Порошенко