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Источник Правда.Ру

Мэр Гданьска умер после удара ножом в сердце

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

14 января скончался мэр Гданьская Павел Адамович. Об этом сообщил представитель университетского клинического центра Томаш Стефняк. В этом учреждении на протяжении суток врачи боролись за жизнь главы города.

Мэр Гданьска умер после удара ножом в сердце. 397104.jpeg

Напомним, днем ранее, глава города принял участие в благотворительном концерте. Во время мероприятия неизвестный мужчина нанес несколько ножевых ранений Павлу Адамовичу. Одна из ран оказалась слишком близко к сердцу. Медики предпринимали попытки реанимировать мэра на месте, однако это не дало результатов. Тогда главу города перевезли в больницу.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, но не раскрывают его личность и мотивы преступления. Очевидцы преступления сообщают, что нападавший, во время нанесения ударов ножом, кричал о несправедливом обвинении суда. По информации правоохранительных органов, преступник действительно ранее судим. Он покинул места лишения свободы несколько недель назад.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о трагедии в Польше. Во время прохождения квеста заживо сгорели пять девушек.

Фото: flickr.com

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Темы Польша Гданьск убийство криминал происшествие
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