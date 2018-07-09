Уральские отморозки резали стариков за скидки в "Пятерочке"

В Краснотурьинске двое молодых мужчин жестоко расправились с пенсионерами. Их тела со следами пыток на следующий день нашел почтальон. Об этом сообщает "URA.ru".

В квартиру убийцы попали, представившись сотрудниками "Пятерочки" и пообещав пожилым людям скидки до 40% в магазине. Все в жилище пенсионеров было перевернуто вверх дном. Видимо, преступники хотели проникнуть в дом для того, чтобы его обокрасть.

Сейчас полиция проверяет, причастны ли подозреваемые к аналогичным преступлениям. Наверняка, они использовали неоднократно эту легенду для того, чтобы обмануть доверчивых стариков и забрать их деньги и ценности.

Соседи погибших пенсионеров также подтвердили, что пара мужчин уже приходила в их дом с обходом одиноких пенсионеров. Жильцы предполагают, что так преступники присматривали будущих жертв.

"Молодые мужчины приходили. Предлагали в магазин прийти, говорили, что там скидки для пенсионеров хорошие будут. Правда, всем разные цифры называли: кому 40%, кому 20%. Переглядывались стояли", - рассказали соседи в интервью "КП".