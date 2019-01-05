6 моряков были похищены пиратами у берегов Бенина

5 января российские дипломаты из дипломатического представительства в Республике Бенин сообщили о захвате 6 моряков с судна, которое находилось у берегов республики. Информацию о захвате моряков дипломатам передал Главный штаб военно-морских сил Бенина. На данный момент дипломаты проверяют гражданство похищенных моряков.

"Судно было захвачено пиратами в ночь с 1 на 2 января. На его борту находилось 26 человек, среди которых 20 россиян, 4 украинцев, и 2 гражданина Грузии. Сейчас мы не располагаем информацией кого именно похитили пираты", - отметили в диппредставительстве.

Источник подчеркнул, что российские дипломаты продолжают тесно взаимодействовать со всеми службами Бенина, чтобы в кратчайшие сроки выяснить судьбу похищенных моряков. По предварительным данным, захваченное судно находится у берегов Нигерии.

Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала об эффективных методах борьбы с пиратством в XXI веке.

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