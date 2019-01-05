6 моряков были похищены пиратами у берегов Бенина

5 января российские дипломаты из дипломатического представительства в Республике Бенин сообщили о захвате 6 моряков с судна, которое находилось у берегов республики. Информацию о захвате моряков дипломатам передал Главный штаб военно-морских сил Бенина. На данный момент дипломаты проверяют гражданство похищенных моряков.
"Судно было захвачено пиратами в ночь с 1 на 2 января. На его борту находилось 26 человек, среди которых 20 россиян, 4 украинцев, и 2 гражданина Грузии. Сейчас мы не располагаем информацией кого именно похитили пираты", - отметили в диппредставительстве.
Источник подчеркнул, что российские дипломаты продолжают тесно взаимодействовать со всеми службами Бенина, чтобы в кратчайшие сроки выяснить судьбу похищенных моряков. По предварительным данным, захваченное судно находится у берегов Нигерии.
Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала об эффективных методах борьбы с пиратством в XXI веке.
Читайте также:
Как успешно бороться с пиратами из Нигерии?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.
Протесты "желтых жилетов", торговые войны, победы "популистов" и "националистов" говорят о том, что мир переживает период трансформации. Каковы риски 2019 года?