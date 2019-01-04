Бывшему главе Минфина Подмосковья выдвинули обвинения

4 января представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сделала официальное заявление о предъявлении обвинений бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Его обвиняют в растрате государственных средств, отмывании денег, полученных незаконным путем, а также в мошенничестве. Представитель СК подчеркнула, что уголовный процесс над Алексеем Кузецовым контролирует Главное управление по расследованию особо важных дел.

Напомним, решение о заочном аресте Алексея Кузнецова вынес Басманный суд Москвы в 2011 году после того, как ущерб от незаконных действий экс-главы Минфина Подмосковья оценили в 14 млрд рублей. В 2013 году Алексея Кузнецова задержали во Франции. С того времени шел судебный процесс об экстрадиции, в котором участвовали представители генеральной прокуратуры России. В конце 2017 года французский премьер-министр подписал решение об экстрадиции Кузнецова.

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