Московский суд приговорил уроженца Дагестана к двум годам колонии общего режима за распространение через соцсеть аудиозаписи, разжигающей вражду на религиозной почве.
Как стало известно СМИ, 23-летний уроженец Дагестана Рашид Гаджибагамаев отправится в места заключения сроком на 2 года за публикацию экстремистской аудиозаписи в соцсети ВКонтакте. Так постановил Чертановский суд города Москвы.
"Приговором суда Гаджибагамаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщил источник в суде.
Процесс проходил в особом порядке — без привлечения доказательной практики. Молодой человек сразу пошел на контакт со следствием, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В суде пояснили, что мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу Гаджибагамаеву было решено оставить без изменений. Надо отметить, что время пребывания под стражей с конца июня из расчета — день в следственном изоляторе за полтора в колонии общего режима — было учтено судом и включено в назначенный срок тюремного заключения.
В марте 2017 Гаджибагамаев под вымышленным именем оставил "ВКонтакте" три аудиозаписи с речами лидеров запрещенного в России "Исламского государства* ", которые содержали элементы радикальных высказываний о нетерпимости к представителям других конфессий.
Ранее Правда. Ру писала о том, что боевики ИГ* собираются вербовать сторонников через соцсети.
Фото: pravoslavie.ru
ИГ* ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.
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