Изобретатель бифидока объявлен во всемирный розыск для ареста

Российского бизнесмена, изобретателя бифидока, Игоря Вайнштока, заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, создатель кисломолочного напитка бифидок и совладелец фармпроизводителя "Партнер" Игорь Вайншток арестован заочно и объявлен в международный розыск.
По сведениям СМИ, российскому предпринимателю инкриминируют злоупотребление полномочиями и задержку заработных плат сотрудникам фирмы. Сам обвиняемый в настоящее время находится за рубежом и считает все обвинения необоснованными, утверждая, что его бизнес подвергается рейдерскому захвату.
"Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт", — признался Вайншток.
В деле о задержке выплат сотрудникам фирмы наряду с Вайнштоком фигурирует имя его делового партнера по фармацевтическому бизнесу Сергея Иванченко. Его уже поместили под домашний арест. Также был доброшен и отпущен под подписку о невыезде член совета директоров Николай Загородник.
Фото: gubdaily.ru
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