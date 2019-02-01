Ведьму и ее детей в Индии убили по наущению врача

Мать и ее четверо детей были убиты в Индии, за то, что женщина якобы практиковала "черную магию".

Об этом пишет Hindustan Times. В понедельник полиция заявила, что пойманы шестеро преступников, они признались и дают показания.

На прошлой неделе мужчины проникли в дом в маленькой деревне на востоке Индии (штат Одиша). Там они жестоко убили молодую женщину топором, а также забили палками ее детей (4, 7 и 12 лет) и годовалую девочку. Тела обнаружил муж погибшей, когда пришел домой с работы на следующий день. Кровавый след привел вызванную полицию к колодцу возле дома. Там следователи обнаружили тела.

Арестованные утверждают, что женщина была «ведьмой», которая практиковала «черную магию». Обвиняемый Будхрам Мунда признался, что «ведьма» наложила заклинания на его семью, в результате чего две дочери погибли. Вину на ведьму возложил врач, практикующий в деревне, который сам участвовал в убийстве женщины и детей.

Число убийств, связанных с подозрением в колдовстве, растет в штате Одиша, несмотря принятый Закон о предотвращении "охоты на ведьм". В 2017 году в штате было зарегистрировано 99 случаев унападений на ведьм, по сравнению с 83 в 2016 году и 58 в 2015 году.

В законе «охота на ведьм» определяется как любое совершенное бездействие или действие, которое выявляет, обвиняет или клевещет на женщину как ведьму или преследует, наносит вред женщине или ее собственности любым способом. Закон также запрещает практику «колдовства».

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Как вычислить настоящую ведьму?