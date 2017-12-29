ДТП с автобусами: почему профессионал за рулем опасен

Профессионалы допускают иногда страшные ошибки по причине монотонной работы, прокомментировал "Правде.Ру" ДТП у станции метро "Сходненская" главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

Фото: Twitter / @Repvbblica

29 декабря водитель автобуса пассажирского автобуса "Мосгортранса" влетел в остановку у станции метро "Сходненская". По последним данным, он не справился с управлением, сообщила РИА "Новости" старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По предварительным данным, водитель автобуса пытался избежать столкновения с подрезавшим его легковым автомобилем. Водитель "легковушки" также дает показания.

В результате ДТП пострадали трое человек. Их доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Это уже второй инцидент с автобусами в Москве на этой неделе. 25 декабря автобус, следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами стали четыре человека, еще одиннадцать пострадали.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, при рассмотрении причин аварий на дороге надо всегда рассматривать два фактора: отказ техники и человеческий фактор. На начальном этапе перекладывать все на плечи водителя нельзя, но именно так, по словам эксперта, было сделано при анализе аварии на Славянском бульваре.

Сначала надо четко разобраться с техническими причинами, сказал Максим Кадаков. Что касается человеческого фактора, то, по словам эксперта, человек, который постоянно на механическом уровне делает одни и те же движения, в конце концов, может ошибиться. Именно поэтому "на всех тяжелых производствах, сложных, аварийных, мы видим эти бесконечные предостерегающие надписи и устройства, которые что-то не позволяют сделать — опустить стекло, и так далее".

В данном случае (ДТП у метро Сходненская), заметил Максим Кадаков, водитель рейсового автобуса делает одни и те же движения подъезжая к остановке и отъезжая от нее. Это к тому же самый сложный момент, потому что ему нужно смотреть и за транспортом, и за людьми, которые стоят на остановке, нужно перестраиваться. Вполне возможно, что водителя подрезали.

"Бывает так, что крутые профессионалы на банальных вещах, в банальных ситуациях, в которых новичок никогда не запутается, допускают страшные ошибки — просто сбой происходит. Вот я нажимаю, нажимаю, нажимаю кнопку, бац — и мимо кнопки. К тому же, сейчас с нашей "реновацией" ездить стало сложнее, плюс новогодние праздники. Все нервничают, спешат, хотят куда-то успеть", — резюмировал Максим Кадаков.

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