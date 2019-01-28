Ростуризм: торнадо на Кубе не навредило отпускам россиян

28 января в Ростуризме сообщили, что не располагают информацией о пострадавших россиянах на Кубе.

"На данный момент мы следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с департаментом ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России. Пока никакой информации о пострадавших россиянах из-за торнадо на Кубе к нам не поступало", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Напомним, 28 января на Кубу обрушилось торнадо. В результате природного катаклизма погибло 3 человека, еще 170 людей пострадали.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение астролога Татьяны Кудрявцевой, которая сообщила, что 2019 год станет переломным во многих аспектах. По словам астролога, человечество вступает в новую эру, которую можно будет назвать "временем открытий".

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