Под Саратовом взорвалось кафе из-за газа

26 января "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе неотложной медицинской помощи рассказал о взрыве, который произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы. По словам источника, в результате взрыва пострадало 35 человек.

В пресс-службе подтвердили факт происшествия, сообщив, что взрыв не привел к человеческим жертвам. Однако двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в состоянии средней тяжести находятся три ребенка.

В администрации губернатора Саратовской области рассказали о других цифрах. Пресс-служба администрация сообщила, что всего 6 пострадавших находятся в больнице, и их состояние оценивается как средне-тяжелое.

На данный момент на месте взрыва работают сотрудники экстренных служб города. Эксперты выясняют подробности случившегося.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем крупном взрыве бытового газа в городе Шахты Ростовской области.

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