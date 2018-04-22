Под Тверью перевернулся автобус с 38 паломниками

В Тверской области на выезде из Торжка перевернулся рейсовый автобус, перевозивший паломников. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
Пострадали не менее 13 человек. По предварительным данным, автобус ударился об отбойник на дороге, после чего перевернулся. Автобус предположительно следовал из монастыря Нилова Пустынь, но сейчас его маршрут, а также туроператор уточняются.
Пострадавших осматривают врачи в Торжке. Причина ДТП устанавливается. Следственный комитет проводит проверку по факту аварии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Подмосковье на трассе Озеры-Москва в районе поселка Лукерьино перевернулся пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, еще 13 человек госпитализированы.
водитель автобуса не справился с машиной на скользкой дороге, он не вписался в поворот. В момент аварии в автобусе находились 39 человек. Пострадавшие были госпитализированы в Коломенскую ЦРБ.
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