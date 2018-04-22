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Источник Правда.Ру

Под Тверью перевернулся автобус с 38 паломниками

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

В Тверской области на выезде из Торжка перевернулся рейсовый автобус, перевозивший паломников. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Под Тверью перевернулся автобус с 38 паломниками. Под Тверью перевернулся автобус с 38 паломниками
Фото: Вконтакте

Пострадали не менее 13 человек. По предварительным данным, автобус ударился об отбойник на дороге, после чего перевернулся. Автобус предположительно следовал из монастыря Нилова Пустынь, но сейчас его маршрут, а также туроператор уточняются.

Пострадавших осматривают врачи в Торжке. Причина ДТП устанавливается. Следственный комитет проводит проверку по факту аварии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Подмосковье на трассе Озеры-Москва в районе поселка Лукерьино перевернулся пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, еще 13 человек госпитализированы.

водитель автобуса не справился с машиной на скользкой дороге, он не вписался в поворот. В момент аварии в автобусе находились 39 человек. Пострадавшие были госпитализированы в Коломенскую ЦРБ.

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Темы ДТП автобус паломники
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