Пожар на судах в Керченском проливе: что известно на данный момент

22 января источник в Новороссийском командно-спасательном центре сообщил о ходе спасательной операции в Керченском проливе. Спасательную операцию переквалифицировали в поисковую, так как шансов найти выживших моряков почти не осталось.

На данный момент спасатели не предпринимают никаких действий по отношению к горящим судам, так как это не имеет смысла. В командно-спасательном центре заявили, что необходимо дождаться полного выгорания природного газа, чтобы усилия пожарных не прошли впустую.

По словам спасателей, они всю ночь прочесывали окрестности Керченского пролива в поисках выживших моряков. Позже к операции подключился вертолет Ми-8, который оказывал поддержку с воздуха.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возгорании на двух танзанских судах "Маэстро" и "Канди" во время их прохождения по Керченскому проливу. В результате пожара погибло 11 человек, еще 12 морякам удалось спастись, судьба 10 человек остается неизвестной.

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