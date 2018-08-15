Назван виновник обрушения моста в Италии

Прокурор Генуи Фраческо Коцци причиной обрушения автомобильного моста назвал человеческий фактор. Он заявил, что расследование дела уже исключило случайность, передает РИА Новости.
Сейчас прокуратура займется сбором документов и показаний, связанных со строительством моста, его эксплуатацией и работами по обслуживанию.
"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", - подчеркнул Коцци.
Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо в обрушении моста обвинил компанию Autostrade per l'Italia, ответственную за все автодороги страны. Политик заявил, что ведомство инициировало расторжение контракта с компанией.
В Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. Глава компании Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.
Напомним, во вторник двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 37 человек. Личности пяти погибших пока не установлены. Шестнадцать человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
Источник фото: twitter.com
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