Назван виновник обрушения моста в Италии

Прокурор Генуи Фраческо Коцци причиной обрушения автомобильного моста назвал человеческий фактор. Он заявил, что расследование дела уже исключило случайность, передает РИА Новости.

Сейчас прокуратура займется сбором документов и показаний, связанных со строительством моста, его эксплуатацией и работами по обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", - подчеркнул Коцци.

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо в обрушении моста обвинил компанию Autostrade per l'Italia, ответственную за все автодороги страны. Политик заявил, что ведомство инициировало расторжение контракта с компанией.

В Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. Глава компании Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.

Напомним, во вторник двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 37 человек. Личности пяти погибших пока не установлены. Шестнадцать человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

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