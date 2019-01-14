Катастрофа киргизского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район

14 января из-за сложных погодных условий самолет Boeing-707, на борту которого находилось 10 человек, совершил аварийную посадку в пригороде иранской столицы. По предварительным данным, пилоту самолета не удалось удержать авиалайнер при посадке.

По информации иранской прессы, самолет вылетел из Бишкека и принадлежит авиакомпании Kyrgyzstan airlines. Как сообщает агентство FARS, самолету не хватило тормозного пути, в результате чего он въехал в жилой район. Крушение лайнера произошло из-за сложных погодных условий.

Также агентство FARS сообщило, что самолет должен был приземлиться в аэропорту "Пайам", однако по ошибке совершил приземление в аэропорту "Фатх".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об авиакатастрофе в Мексике, которая обошлась без жертв.

Авиакатастрофа без погибших: в Мексике рухнул авиалайнер