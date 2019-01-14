В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы

Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области произошло частичное обрушение подъезда девятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа.
По предварительным данным, спасателям удалось спасти восемь человека, включая маму с грудным ребенком. Еще шесть человек могут находится под завалами. Один человек погиб.
В ближайшей школе был организован оперативный штаб, куда эвакуировали жильцов дома. Все службы города приведены в готовность. По неподтвержденной информации взрыв произошел на девятом этаже.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней трагедии в Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек.
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Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.