В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы

Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области произошло частичное обрушение подъезда девятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа.

По предварительным данным, спасателям удалось спасти восемь человека, включая маму с грудным ребенком. Еще шесть человек могут находится под завалами. Один человек погиб.

В ближайшей школе был организован оперативный штаб, куда эвакуировали жильцов дома. Все службы города приведены в готовность. По неподтвержденной информации взрыв произошел на девятом этаже.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней трагедии в Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек.

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