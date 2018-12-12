"Мы все закричали": в Якутии взлетающий самолет ударил хвостом о ВПП

Стали известны подробности инцидента с пассажирским самолетом Boeing 737, который прекратил взлет в аэропорту города Нерюнгри (Якутия).

Выясняется, что на этапе разбега он задел хвостом взлетно-посадочную полосу, сообщает Sakha.news.

11 декабря 2018 года около 07:00 (мск) в аэропорту Нерюнгри (Чульман) самолет Боинг-737 ОАО "Авиакомпании "Якутия" при выполнении рейса сообщением "Нерюнгри - Красноярск" при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу", - говорится в распространенном релизе Дальневосточной прокуратуры на транспорте.

Самолет авиакомпании «Якутия» осуществлял рейс №4441 Нерюнгри - Красноярск на борту в момент инцидента находились шесть членов экипажа и 103 пассажира. Ни один человек не пострадал. Проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, добавили в надзорном ведомстве.

«Был обыкновенный взлет, только после разгона мы ощутили и услышали удар сзади. Мы все закричали, но самолет не взорвался", - пишут пассажиры рейса в соцсетях.

Удар хвостом, он же тейлстрайк - авиационное происшествие, при котором воздушное судно на взлёте или посадке получает повреждения хвостовой части в результате соприкосновения самолётного хвоста со взлетно-посадочной полосой.

Во время взлета касание происходит, если пилот слишком круто поднимает самолёт в воздух (большой угол атаки).По заявлениям специалистов, касание земли хвостом во время взлёта - нередкое (и, как правило, неопасное) авиационное происшествие. После полного устранения полученных при ударе повреждений самолёт обычно годен для дальнейшей летной эксплуатации,- сообщается в Википедии.

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