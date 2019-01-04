Опубликован полный список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

4 января пресс-служба администрации Магнитогорска опубликовала на своем официальном сайте полный список погибших при обрушении подъезда жилого дома в результате взрыва бытового газа. 3 января сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию и извлекли из-под завалов 39 тел.

Напомним, трагедия произошла утром 31 декабря. Сразу после взрыва, президент России Владимир Путин поручил главе МЧС лично проконтролировать спасательную операцию. Помимо спасателей на месте происшествия находилось более 200 волонтеров, которые помогали пострадавшим. Руководитель волонтерского штаба Ильяс Ильясов рассказал, что среди добровольцев есть молодежь, пенсионеры, бизнесмены, предприниматели и все граждане, которые хотят оказать посильную помощь.

Губернатор Челябинской области Борис Друбровский высоко оценил труд волонтеров и поблагодарил их за искреннюю и своевременную помощь. Также Дубровский отметил, что на данный момент есть еще ряд обязанностей, которые предстоит выполнить местным властям и волонтерам - организовать достойные похороны погибших и провести их в последний путь.

Напомним, "Правда.Ру" информировала своих читателей о проведении спасательной операции в Магнитогорске.

Фото: ИА «Политика Сегодня»/Полина Айнбиндер

Читайте также:

МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске признали безопасными

Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа