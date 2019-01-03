Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в ночь со 2 на 3 января, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще четверых погибших. Суммарное количество погибших при обрушении жилого подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37 человек. Судьба еще четверых жильцов пока остается неизвестной.

Напомним, ранним утром, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва был полностью разрушен один из подъездов. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей соседних подъездов и провели осмотр технического состояния архитектурных сооружений. По результатам осмотра было установлено, что некоторые подъезды не пригодны для дальнейшего проживания.

В день трагедии Магнитогорск постели глава МЧС России Евгений Зиничев, а также президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о первых действиях спасателей при взрыве в Магнитогорске, а также публиковала результаты технического состояния остальных подъездов.

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