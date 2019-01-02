Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске признали безопасными

В среду, 2 января, пресс-служба администрации Магнитогорска сообщили о проведенном техническом осмотре остальных жилых подъездов. На протяжении последних двух дней специалисты тщательно осмотрели и проанализировали разрушения. В результате, подъезды с первого по пятый и с девятого по двенадцатый оказались пригодными для проживания.
Ранее сотрудники МЧС эвакуировали жителей 6 и 8 подъезда. Эти подъезды, включая пятый подъезд, признаны непригодными для проживания, так как существует вероятность обрушения архитектурных конструкций. В ближайшее время, жители непригодных для жилья подъездов смогут вывезти свои вещи под контролем спасателей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о взрыве газа в многоэтажке в Магнитогорске, из-за которого произошло обрушение подъезда.
Фото: facenook.com/ МЧС России
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